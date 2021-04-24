Полузащитник «Уфы» Голубев: возвращение Газизова стало глотком воздуха

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев рассказал, как на команде сказалось возвращение генерального директора Шамиля Газизова.
«Все работники и футболисты команды знают, что «Уфа» — это семья. Все очень близко общаются. Безусловно, мы были осведомлены об истории с уходом Газизова из «Спартака», но также понимали, что нам необходимо набирать очки. Думаю, победой в 26-м туре мы порадовали не только самих себя, но и генерального директора.
Шамиль Камильевич вносит огромный вклад в развитие башкирского футбола: занимается приглашением футболистов, контролирует целый ряд важнейший процессов. Он своего рода глава «Уфы». Газизов рад любому успеху команды — не только победе над «Спартаком». Да и нам приятно, когда у него хорошее настроение. Мы всегда бьёмся и за тренера, и за гендиректора. В нашем клубе это нормально.
Если честно, его возвращение и было тем самым глотком воздуха для «Уфы». Пусть он не участвует в тренировочном процессе, но всё равно является большим мотиватором. С каждым из ребят может поговорить на любые темы: когда надо — поругать, когда надо — похвалить. Газизов очень человечный. Тот факт, что он занимает пост гендиректора, не означает, что он оторван от команды. И это очень приятно. Новости поступают тебе не от кого-либо, а напрямую сверху. Сам руководитель зайдёт, расскажет, как обстоят дела сейчас, что ждёт впереди», — цитирует Голубева RT.
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