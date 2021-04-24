«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 24 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты — Ричард Уэст и Дерек Итон. Резервный рефери — Ли Мэйсон.



«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77).



В первом круге турнира «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0). Встреча состоялась 30 декабря 2020 года.