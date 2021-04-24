Фирмино оценил стиль Алисона Бекера с усами

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино оценил стиль бразильского голкипера Алисона Бекера с усами.



«Алисон отпустил усы в стиле Пабло Эскобара? Ха-ха. Да, было забавно такое увидеть. Но это его право – пускай делает, как ему нравится. Хотя сейчас он уже сбрил – вернулся в свое нормальное состояние», — сказал Фирмино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру для «Okko Спорт».



Напомним, 19 апреля в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1. «Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (46) идёт на 10-м месте.



В нынешнем сезоне Фирмино провёл 42 матча за «Ливерпуль», забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

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