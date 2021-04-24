Юлия Барановская: Аршавин судится за деньги со своими детьми, а не со мной

Известная телеведущая Юлия Барановская прокомментировала отклонённую Московским городским судом апелляционную жалобу по делу об алиментах в отношении бывшего мужа Андрея Аршавина.
«Вот и прекрасная новость. Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд. Кстати, все СМИ неправильно подают эту новость. Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним», — сказала Барановская в эфире «Русского радио».
Напомним, бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий должность в структуре клуба, выиграл суд против бывшей супруги, Юлии Барановской, и сможет платить меньше алиментов. Алименты в пользу Барановской теперь составляют около 3/8 ежемесячного дохода Аршавина.
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