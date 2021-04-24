«Чушь». Уткин — об информации, что Кремль убедил Абрамовича отказаться от Суперлиги

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию, что Кремль убедил владельца «Челси» Романа Абрамовича отказаться от участия в Европейской Суперлиге.
«В Германии пишут, что Роман Абрамович принял решение о выходе «Челси» из Суперлиги потому, что ему велели в Кремле: у «Газпрома» интересы в Лиге чемпионов, а Суперлига разрушает ЛЧ. Это смешно.
Неужели кто-то думает, что такой осторожный, целиком сделанный из ума человек, как Абрамович, не обдумал такое очевидное, огромного размера обстоятельство заранее? Он бы тогда не Абрамовичем был. Он бы тогда брюки шил. И кстати, кто бы помешал при случае «Газпрому» войти в спонсорский пул нового турнира? Там деньги планировались кредитные, спонсоры без башки были очень нужны.
И ещё, кстати, почему бы тогда не предположить разом, что «Газпром» стоит за отказом играть с Суперлиге всех скопом немцев? В этой стране у данной компании просто колоссальные интересы… В общем, чушь», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 24 апреля 2021
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