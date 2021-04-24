Джикия: дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Матч с ЦСКА – это важная игра. Если смотреть в турнирную таблицу и думать о том, что осталось ещё четыре игры, то очень важная. Мы с Жиго говорили по поводу его красной карточки. Но он был больше сконцентрирован на игре с «Уфой» и не думал о следующей встрече. Такое, к сожалению, бывает, но ничего страшного. У нас есть и другие футболисты, которые заменят его.



Если у меня получится забить ЦСКА, я с удовольствием это сделаю. А так у меня есть своя позиция, поэтому буду отвечать за неё. Дерби всегда принципиально для меня, но есть и другие игры, другие клубы не менее принципиальные, поэтому теперь каждая игра будет таковой, нужно выигрывать.



После каждой победы можно считать себя и клуб счастливыми. Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми», — сказал Джикия в интервью для пресс-службы «Спартака».



Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 25 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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