«Зенит» — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 24 апреля, состоится матч «Зенит» — «Ротор». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Ротор» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ротор».



«Зенит» в 26 матчах набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 15-м месте.