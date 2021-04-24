Салах, Мане и Фирмино — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Ньюкасл Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед».
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон, Тьяго, Вейналдум, Мане, Салах, Жота, Фирмино.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Мёрфи, Фернандес, Кларк, Даметт, Ритчи, Ш. Лонгстафф, Шелви, Альмирон, Сент-Максимен, Жоэлинтон.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты — Ричард Уэст и Дерек Итон. Резервный рефери — Ли Мэйсон.
«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77).
- 24 апреля 2021
-
15:09
-
15:08
-
14:51
-
14:45
-
14:37
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
13:50
-
13:46
-
13:30
-
13:21
-
13:08
-
12:53
-
12:49
-
12:25
-
12:18
-
11:54
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:27
-
11:14
-
11:07
-
10:58
-
10:55
-
10:33
-
10:30
-
10:07
-
09:59
-
09:57
-
09:45
-
09:37
-
09:30
-
09:16