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Салах, Мане и Фирмино — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Ньюкасл Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед».

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон, Тьяго, Вейналдум, Мане, Салах, Жота, Фирмино.



«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Мёрфи, Фернандес, Кларк, Даметт, Ритчи, Ш. Лонгстафф, Шелви, Альмирон, Сент-Максимен, Жоэлинтон.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты — Ричард Уэст и Дерек Итон. Резервный рефери — Ли Мэйсон.



«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77).