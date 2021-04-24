Экс-тренер «Спартака»: может быть, Каррера подойдёт красно-белым. Он как раз без клуба

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможной кандидатуре нового наставника красно-белых.



«Какой тренер должен прийти в «Спартак» на смену Тедеско? Я не сомневаюсь, что руководство «Спартака» знает потребности клуба и они найдут лучшую кандидатуру. Может быть, подойдёт Массимо Каррера. Он как раз сейчас без клуба», — цитирует Рианчо Sport24.



Напомним, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона. О своём решении специалист объявил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).



Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА пройдёт 25 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.