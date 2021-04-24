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Салах ударом с разворота открыл счёт в матче «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Видео

Салах ударом с разворота открыл счёт в матче «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Видео
Футбол / Англия 0
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В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Идёт 12-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Уже на 3-й минуте нападающий хозяев Садио Мане выполнил подачу от левого края штрафной, мяч задел голову защитника «сорок» и, чуть сменив траекторию, прилетел к Мохамеду Салаху, который очень легко укрыл его корпусом от Пола Дамметта, технично развернулся и с нескольких метров вколотил в угол ворот.

Видео раннего гола в исполнении Мохамеда Салаха

Это 20 гол 28-летнего египтянина в нынешнем сезоне АПЛ.

«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77).

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