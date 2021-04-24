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Генрих Мхитарян призвал признать факт геноцида армян

Генрих Мхитарян призвал признать факт геноцида армян
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян призвал признать факт геноцида армянского народа.

«Я армянин. Я горжусь этим. Знаю, что значит 24 апреля. Хватит — значит хватит. Признайте геноцид армян 1915 года и убийство более 1,5 миллиона человек», — написал Мхитарян на своей странице в «Твиттере».

В начале ХХ века Османская империя осуществляла гонения на армян. Геноцид осуществлялся путём физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами.

В 2019 году Мхитарян перешёл из «Арсенала» в «Рому» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт с итальянским клубом. С 2007 года хавбек вызывается в сборную Армении.

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