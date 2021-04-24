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«Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» и вышел на 2-е место в ФНЛ

«Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» и вышел на 2-е место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 34-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. В конце первого тайма, на 45-й минуте, Воробьёв оформил дубль. На 89-й минуте встречи защитник Кирилл Гоцук сократил отставание «Нижнего Новгорода» в счёте. Через минуту Форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

«Оренбург» набрал 82 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (81) — на 3-м месте.

В другом матче тура красноярский «Енисей» обыграл московский «Спартак-2». Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Красноярске, завершилась со счётом 4:2.

ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
24 апреля 2021, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 34'   2:0 Воробьёв – 45'   2:1 Гоцук – 89'
Удаления: Фамейе – 90' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
24 апреля 2021, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
4 : 2
Спартак-2
Москва
0:1 Игнатов – 9'   1:1 Билоног – 17'   2:1 Лескано – 59'   2:2 Игнатов – 62'   3:2 Песиков – 75'   4:2 Лескано – 79'
Удаления: нет / Миронов – 90'
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