«Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» и вышел на 2-е место в ФНЛ

В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 34-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. В конце первого тайма, на 45-й минуте, Воробьёв оформил дубль. На 89-й минуте встречи защитник Кирилл Гоцук сократил отставание «Нижнего Новгорода» в счёте. Через минуту Форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе получил вторую жёлтую карточку и был удалён.



«Оренбург» набрал 82 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (81) — на 3-м месте.



В другом матче тура красноярский «Енисей» обыграл московский «Спартак-2». Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Красноярске, завершилась со счётом 4:2.