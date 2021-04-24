Форвард «Волгаря» заинтересовал клуб высшей лиги Бельгии. У него семь голов в ФНЛ

Бельгийский «Шарлеруа» интересуется форвардом «Волгаря» Артёмом Погосовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Бельгийский клуб давно следит за Погосовым. В «Шарлеруа» знают, что отступные в контракте нападающего равны 5 млн рублей», — сказал источник «Чемпионату».
Артём Погосов является воспитанником «Волгаря». В нынешнем сезоне форвард провёл за клуб 32 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Действующий контракт нападающего с «Волгарём» рассчитан до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего футболиста в € 350 тыс.
В матче 37-го тура ФНЛ «Спартак-2» дома обыграл «Волгарь» со счётом 2:0. Клуб из Астрахани набрал 51 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице.
- 24 апреля 2021
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