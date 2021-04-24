Венгер: в Европе все мечтают разрушить АПЛ. Суперлига на 100 процентов уничтожила бы её

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер поделился мнением о приостановке Европейской Суперлиги.



«Суперлига мертворождённая. С самого начала я не верил, что это сработает. Самым удивительным из всего этого было поведение английских команд. В Европе все мечтают разрушить АПЛ. В Англии же такими действиями делают это сами.



Я не вижу рационального зерна в этом, потому что Англия проголосовала за Brexit, а теперь они хотели создать Суперлигу. У англичан сильнейшая внутренняя лига в Европе. Суперлига на 100 процентов уничтожила бы английскую Премьер-лигу.



Основа спортивной культуры в Европе – иметь доступ к соревнованиям высшего уровня через результаты выступлений. Я не понимаю, как кто-то мог решить, что ограничение связи между национальными чемпионатами и доступом в высшую лигу будет принято болельщиками.



Это всё выглядело максимально по-дилетантски: на презентациях, во время подготовки, в интервью. Беспокоит только то, как повели себя топ-клубы. Это выглядело как быстрое решение финансовых проблем этих клубов», – приводит слова Венгера Sky Sports со ссылкой на The Telegraph.



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание закрытой лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. 12 команд-основателей не могли вылететь из этого турнира.



Brexit — прекращение членства Великобритании в Европейском Союзе и связанная с ним процедура.

Арсен Венгер — о приостановке Суперлиги: я счастлив. Не верил, что они дойдут до конца