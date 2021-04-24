«Урал» сыграл вничью с «Ахматом»

24 апреля «Урал» принимал на своём поле «Ахмат» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В качестве его ассистентов выступили Александр Богданов и Андрей Образко. Встреча завершилась вничью – 1:1.



Уже на 11-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев. На 58-й минуте равновесие восстановил полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк, который откликнулся на точную передачу защитника Стефана Страндберга.



«Урал» за 27 туров набрал 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (36) остался на 10-й строчке.