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«Урал» сыграл вничью с «Ахматом»

«Урал» сыграл вничью с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

24 апреля «Урал» принимал на своём поле «Ахмат» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В качестве его ассистентов выступили Александр Богданов и Андрей Образко. Встреча завершилась вничью – 1:1.

Уже на 11-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев. На 58-й минуте равновесие восстановил полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк, который откликнулся на точную передачу защитника Стефана Страндберга.

«Урал» за 27 туров набрал 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (36) остался на 10-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
24 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Садулаев – 11'   1:1 Аугустыняк – 58'
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