«Урал» сыграл вничью с «Ахматом»
24 апреля «Урал» принимал на своём поле «Ахмат» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В качестве его ассистентов выступили Александр Богданов и Андрей Образко. Встреча завершилась вничью – 1:1.
Уже на 11-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев. На 58-й минуте равновесие восстановил полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк, который откликнулся на точную передачу защитника Стефана Страндберга.
«Урал» за 27 туров набрал 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (36) остался на 10-й строчке.
Рекомендуем вам
- 24 апреля 2021
-
16:46
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:24
-
16:06
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:30
-
15:18
-
15:15
-
15:09
-
15:08
-
14:51
-
14:45
-
14:37
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
13:50
-
13:46
-
13:30
-
13:21
-
13:08
-
12:53
-
12:49
-
12:25
-
12:18
-
11:54
-
11:50
-
11:45
-
11:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам