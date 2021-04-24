Джеймс Милнер стал рекордсменом АПЛ по выходам на замену
В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Идёт 65-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.
На 58-й минуте произошла первая замена в составе «Ливерпуля» — вместо нападающего Диогу Жоты на поле появился полузащитник Джеймс Милнер. 35-летний англичанин в 159-й раз появился на замену в матче английской Премьер-лиги и обогнал по этому показателю бывшего рекордсмена — нападающего Питера Крауча, сообщает Opta Sport.
«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77).
Мохамед Салах установил очередной бомбардирский рекорд «Ливерпуля» в АПЛ
Рекомендуем вам
- 24 апреля 2021
-
16:46
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:24
-
16:06
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:30
-
15:18
-
15:15
-
15:09
-
15:08
-
14:51
-
14:45
-
14:37
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
13:50
-
13:46
-
13:30
-
13:21
-
13:08
-
12:53
-
12:49
-
12:25
-
12:18
-
11:54
-
11:50
-
11:45
-
11:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам