Джеймс Милнер стал рекордсменом АПЛ по выходам на замену

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Идёт 65-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.



На 58-й минуте произошла первая замена в составе «Ливерпуля» — вместо нападающего Диогу Жоты на поле появился полузащитник Джеймс Милнер. 35-летний англичанин в 159-й раз появился на замену в матче английской Премьер-лиги и обогнал по этому показателю бывшего рекордсмена — нападающего Питера Крауча, сообщает Opta Sport.



«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77).

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