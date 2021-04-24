«Крылья Советов» прервали серию из 11 побед в ФНЛ, сыграв вничью с «Шинником»

В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Ефремов. На 31-й минуте хавбек «Шинника» Дмитрий Самойлов сравнял счёт, на 86-й минуте нападающий Иван Сергеев вновь вывел самарскую команду вперёд в счёте. Через 4 минуты Самойлов оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.



«Крылья Советов» набрали 86 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (21) — на 22-м месте.



В другом матче тура ФНЛ «Велес» обыграл омский «Иртыш». Встреча, прошедшая на стадионе «Авангард» в Домодедово, завершилась со счётом 2:1.