«Крылья Советов» прервали серию из 11 побед в ФНЛ, сыграв вничью с «Шинником»
В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Ефремов. На 31-й минуте хавбек «Шинника» Дмитрий Самойлов сравнял счёт, на 86-й минуте нападающий Иван Сергеев вновь вывел самарскую команду вперёд в счёте. Через 4 минуты Самойлов оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
«Крылья Советов» набрали 86 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (21) — на 22-м месте.
В другом матче тура ФНЛ «Велес» обыграл омский «Иртыш». Встреча, прошедшая на стадионе «Авангард» в Домодедово, завершилась со счётом 2:1.
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
24 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Ефремов – 17' 1:1 Самойлов – 31' 1:2 Сергеев – 86' 2:2 Самойлов – 90'
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