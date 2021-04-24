«Ливерпуль» на последних секундах упустил победу в матче с «Ньюкаслом»

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась вничью – 1:1.



Ужет на 3-й минуте нападающий хозяев Садио Мане выполнил подачу от левого края штрафной, мяч задел голову защитника «сорок» и, чуть сменив траекторию, прилетел к Мохамеду Салаху, который очень легко укрыл его корпусом от Пола Дамметта, технично развернулся и с нескольких метров вколотил в угол ворот.

Видео гола Мохамеда Салаха

Гости отыгрались на 95-й минуте — полузащитник «сорок» Джозеф Уиллок, находясь в абсолютном одиночестве в районе 11-й отметки, отправил мяч в угол ворот мерсисайдцев.

Видео гола Джозефа Уиллока

Подопечные Юргена Клоппа в 33 матчах набрали 54 очка и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (36) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77).