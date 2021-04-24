«Тамбов» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 24 апреля, состоится матч «Тамбов» — «Локомотив». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».



«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.