Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Тамбов» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 24 апреля, состоится матч «Тамбов» — «Локомотив». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Локомотив» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».

«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021