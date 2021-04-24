«Динамо» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 24 апреля, состоится матч «Динамо» — «Химки». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Химки» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Денис Березнов (Москва) и Кирилл Болшаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Химки».
«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (38) — на 8-м месте.
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