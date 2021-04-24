Клопп: для нас ничья с «Ньюкаслом» — всё равно что поражение. Трудно это принять

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал упущенную победу мерсисайдцев в матче 33-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).



«Мы забили замечательный гол, но не завершили игру тогда, когда могли это сделать. Мы сделали недостаточно для победы. Всегда может случиться контратака, которая разрешит все ваши надежды. Мы должны были просто продолжать играть в свою игру, держать мяч и заставлять их ошибаться. Мы дали футболистам „Ньюкасла“ надежду, и они заслужили забить этот гол. За две минуты они забили два гола, но Каллуму Уилсону немного не повезло, там мяч действительно попал в руку. Но мы даже не воспользовались этом подарком судьбы. Действительно, трудно принять это ничью.



Я не знаю почему это произошло. Мы должны были держать мяч до финального свистка. Мы 70% времени владели мячом, но должны были доводить эту цифру до 80%. Мы создали много моментов, но не забили больше одного гола, поэтому нам нужно создавать ещё больше. В этом и есть вся проблема. У нас пока не получается добиваться необходимого результата.



«Ньюкасл» боролся до последнего, а мы не смогли добиться ничего, кроме одного очка. Для нас этот результат похож на поражение.



Если вы хотите попасть в Лигу чемпионов, то вы этого действительно должны заслужить. Я не увидел, чтобы сегодня мы были достойны получить право играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов», — приводит слова 53-летнего немца BBC.

Видео нереализованного момента Садио Мане в матче с «Ньюкаслом»

Подопечные Юргена Клоппа в 33 матчах набрали 54 очка и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (36) — на 14-м месте.