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Талалаев: установка «Ахмата» была забить пять мячей в первом и бить по облакам во втором

Талалаев: установка «Ахмата» была забить пять мячей в первом и бить по облакам во втором
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).

«Понимали, что второй тайм мы не сможем играть в ту силу, в которую играли, поэтому установка была забить пять мячей в первом и бить по облакам во втором. Я очень счастлив, что мои футболисты серьёзно не травмировались. Мы заботились в первую очередь о том, чтобы все живы остались до конца игры.

Недоволен реализацией в первом тайме. Забивай Ильин свой момент, забивай Швец, мы бы закончили первый тайм 2:0 или 3:0, спокойно было бы во втором. Мы играли с хорошей командой. Я знал, что они очень хорошо реализуют моменты. Удивительно, что сначала они отошли от своего футбола, мы готовились к прессингу. То ли мы заставили их так играть, то ли тактика была такая, что в первом тайме они упростили игру, но было легче. Во втором тайме уже не хватало сил, чтобы прессинговать, а молодые футболисты ещё не так качественно в этом компоненте игры работают», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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