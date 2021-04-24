Тьяго — о матче с «Ньюкаслом»: нет слов, чтобы объяснить наше разочарование

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился эмоциями после матча 33-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).



«У нас нет слов, чтобы объяснить наше разочарование. Воля к победе, желание побеждать — очень важная часть футбола. У нас было много шансов обеспечить себе победу ещё в первом тайме.



Сегодня мы пытались сыграть в свой футбол. Это было ключевым моментом для нас. В первом тайме всё получилось очень хорошо, мы создали много опасных моментов, имели большое количество свободного пространства.



Эта ничья не меняет того, что мы хотим попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, но для этого мы должны заслужить это место», — приводит слова Тьяго BBC.

Видео гола «Ньюкасл Юнайтед» на последних секундах матча с «Ливерпулем»

Подопечные Юргена Клоппа в 33 матчах набрали 54 очка и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (36) — на 14-м месте.