Тьяго — о матче с «Ньюкаслом»: нет слов, чтобы объяснить наше разочарование

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился эмоциями после матча 33-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).
«У нас нет слов, чтобы объяснить наше разочарование. Воля к победе, желание побеждать — очень важная часть футбола. У нас было много шансов обеспечить себе победу ещё в первом тайме.
Сегодня мы пытались сыграть в свой футбол. Это было ключевым моментом для нас. В первом тайме всё получилось очень хорошо, мы создали много опасных моментов, имели большое количество свободного пространства.
Эта ничья не меняет того, что мы хотим попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, но для этого мы должны заслужить это место», — приводит слова Тьяго BBC.
Видео гола «Ньюкасл Юнайтед» на последних секундах матча с «Ливерпулем»
Подопечные Юргена Клоппа в 33 матчах набрали 54 очка и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (36) — на 14-м месте.
- 24 апреля 2021
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