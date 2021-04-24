Спорное решение VAR об отмене гола в концовке матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Видео

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась вничью – 1:1.



На 93-й минуте вингер «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен вырезал отличную передачу в штрафную на нападающего Каллума Уилсона, который пробил в бросившегося ему практически в ноги Алисона, мяч от голкипера отскочил обратно к Каллуму, который обыграл лежащего на газоне вратаря и в борьбе с кем-то из защитников с метра закатил мяч в сетку. Однако на повторе было видно, что мяч от Алисона отскочил в руку Уилсону. При этом рука была прижата к телу, но всё равно взятие ворот отменено.

Видео отменённого гола Каллума Уилсона в конце матча с «Ливерпулем»

Подопечные Юргена Клоппа в 33 матчах набрали 54 очка и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (36) — на 14-м месте.