«Шальке» обратился в полицию после инцидента с нападением болельщиков на игроков клуба

Футбольный клуб «Шальке 04» принял решение обратиться в полицию из-за инцидента с нападением болельщиков клуба на игроков, случившегося в среду, сообщает официальный сайт немецкой команды.



«Шальке 04» дал понять, что клуб никогда не примет поведение болельщиков, если здоровье сотрудников оказывается под угрозой. Клуб был глубоко потрясен тем фактом, что личные границы игроков были нарушены в среду. Игровые кризисы и, прежде всего, вылеты болезненны, но это часть спорта. Насилие не может быть оправдано — ни в спорте, ни в обществе.



Было решено, что команда возобновит регулярные тренировки в понедельник (26 апреля). ФК «Шальке 04» уже принял меры по обеспечению безопасности игроков и тренеров. Кроме того, руководство направит в полицию информацию о преступлении, а также будет поддерживать власти в расследовании.



Напомним, после игры 30-го тура Бундеслиги против «Арминии» (0:1) фанаты атаковали игроков команды и забросали их яйцами. Футболистам пришлось спасаться от разгневанных фанатов бегством.

Футболисты «Шальке» спасаются бегством от разгневанных фанатов. Видео