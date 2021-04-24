«Алания» в концовке матча вырвала победу у «Акрона»
В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» переиграла тольяттинский «Акрон». Встреча проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 53-й минуте матча полузащитник владикавказской «Алании» Батраз Гурциев открыл счёт. На 77-й минуте форвард тольяттинцев Артём Делькин сравнял счёт. Полузащитник Бутта Магомедов в концовке встречи вывел «Аланию» вперёд.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистенты — Ринат Деушев и Максим Каюмов. Резервный арбитр — Александр Борисов.
«Алания» набрала 70 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Акрон» (38) находится на 18-м месте в ФНЛ.
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