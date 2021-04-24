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Линекер — о словах Клоппа про Суперлигу: я поклонник Юргена, но в этом вопросе он глух

Линекер — о словах Клоппа про Суперлигу: я поклонник Юргена, но в этом вопросе он глух
Футбол / Англия 0

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал высказывания главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа по поводу Европейской Суперлиги.

«Горстка владельцев пытается разорвать футбол на части и вполне может попытаться сделать это снова, а нам просто говорят «успокойтесь и двигайтесь дальше».

Я огромный поклонник Клоппа, но здесь считаю, что он поразительно глух. Без болельщиков наша прекрасная игра сегодня была бы намного хуже», – написал Линекер на своей странице в "твиттере".

Видео можно посмотреть на странице Гари Линекера в "Твиттере".

Юрген Клопп в преддверии матча 33-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) посоветовал журналистам «успокоиться и не будоражить умы людей» историей с Суперлигой.

Юрген Клопп призвал журналистов перестать спекулировать на новостях о Суперлиге
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