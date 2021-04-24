Линекер — о словах Клоппа про Суперлигу: я поклонник Юргена, но в этом вопросе он глух

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал высказывания главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа по поводу Европейской Суперлиги.



«Горстка владельцев пытается разорвать футбол на части и вполне может попытаться сделать это снова, а нам просто говорят «успокойтесь и двигайтесь дальше».



Я огромный поклонник Клоппа, но здесь считаю, что он поразительно глух. Без болельщиков наша прекрасная игра сегодня была бы намного хуже», – написал Линекер на своей странице в "твиттере".

Видео можно посмотреть на странице Гари Линекера в "Твиттере".

Юрген Клопп в преддверии матча 33-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) посоветовал журналистам «успокоиться и не будоражить умы людей» историей с Суперлигой.