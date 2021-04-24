Линекер — о словах Клоппа про Суперлигу: я поклонник Юргена, но в этом вопросе он глух
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал высказывания главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа по поводу Европейской Суперлиги.
«Горстка владельцев пытается разорвать футбол на части и вполне может попытаться сделать это снова, а нам просто говорят «успокойтесь и двигайтесь дальше».
Я огромный поклонник Клоппа, но здесь считаю, что он поразительно глух. Без болельщиков наша прекрасная игра сегодня была бы намного хуже», – написал Линекер на своей странице в "твиттере".
Видео можно посмотреть на странице Гари Линекера в "Твиттере".
Юрген Клопп в преддверии матча 33-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) посоветовал журналистам «успокоиться и не будоражить умы людей» историей с Суперлигой.
Юрген Клопп призвал журналистов перестать спекулировать на новостях о Суперлиге
Рекомендуем вам
- 24 апреля 2021
-
18:14
-
18:01
-
17:57
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:22
-
17:12
-
17:06
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:24
-
16:06
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:30
-
15:18
-
15:15
-
15:09
-
15:08
-
14:51
-
14:45
-
14:37
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
13:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам