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Холанд обновил рекорд Бундеслиги по забитым мячам до достижения 21-летия

Холанд обновил рекорд Бундеслиги по забитым мячам до достижения 21-летия
Футбол 0
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В Вольфсбурге на стадионе «Фолькваген-Арена» проходит матч 31-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Идёт 55-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу дортмундского клуба.

На 12-й минуте встречи нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче, забив свой 37-й мяч в Бундеслиге. Норвежский нападающий обновил рекорд турнира по количеству забитых голов до достижения 21 года. Прежде рекорд принадлежал его одноклубнику Джейдону Санчо – 36 мячей в чемпионате Германии до достижения 21-летия.

35 мячей в высшей лиге Германии до достижения 21 года забил нынешний игрок «Челси» Кай Хаверц. 34 гола на счету у Клауса Фишера, игровая карьера которого продолжалась с 1968 по 1988 год.

Форвард дортмундского клуба Эрлинг Холанд забил 24 гола в нынешнем сезоне Бундеслиги.

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