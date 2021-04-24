Холанд обновил рекорд Бундеслиги по забитым мячам до достижения 21-летия

В Вольфсбурге на стадионе «Фолькваген-Арена» проходит матч 31-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Идёт 55-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу дортмундского клуба.
На 12-й минуте встречи нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче, забив свой 37-й мяч в Бундеслиге. Норвежский нападающий обновил рекорд турнира по количеству забитых голов до достижения 21 года. Прежде рекорд принадлежал его одноклубнику Джейдону Санчо – 36 мячей в чемпионате Германии до достижения 21-летия.
35 мячей в высшей лиге Германии до достижения 21 года забил нынешний игрок «Челси» Кай Хаверц. 34 гола на счету у Клауса Фишера, игровая карьера которого продолжалась с 1968 по 1988 год.
Форвард дортмундского клуба Эрлинг Холанд забил 24 гола в нынешнем сезоне Бундеслиги.
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