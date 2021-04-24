«Тамбов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тамбов»: Сычёв, Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили, Бавин, Алиев, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.

Запасные: Сямук, Мартынов, Нусуев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.

«Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.

Запасные: Савин, Худяков, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Баринов, Миранчук, Мухин, Зе Луиш, Эдер, Лисакович.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».



«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.