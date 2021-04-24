«Тамбов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тамбов»: Сычёв, Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили, Бавин, Алиев, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.
Запасные: Сямук, Мартынов, Нусуев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.
«Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Худяков, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Баринов, Миранчук, Мухин, Зе Луиш, Эдер, Лисакович.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».
«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.
Рекомендуем вам
- 24 апреля 2021
-
18:14
-
18:01
-
17:57
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:22
-
17:12
-
17:06
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:24
-
16:06
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:30
-
15:18
-
15:15
-
15:09
-
15:08
-
14:51
-
14:45
-
14:37
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
13:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам