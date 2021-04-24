«Торпедо» обыграло «Текстильщик» благодаря дублю Артёма Самсонова

В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» одержало победу в матче с ивановским «Текстильщиком». Встреча проходила на стадионе «Спортивный городок Лужники» в Москве и завершилась со счётом 2:1.



На 19-й минуте защитник «Торпедо» Артём Самсонов открыл счёт. На 50-й минуте полузащитник ивановской команды Владислав Сысуев сравнял счёт. На 74-й минуте защитник московской команды Артём Самсонов оформил дубль, реализовав пенальти.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Александр Филимонов (Орехово-Зуево) и Максим Белокур (Владивосток).



«Торпедо» набрало 68 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Текстильщик» (44) находится на 14-м месте. Лидером соревнований являются «Крылья Советов» (86).