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Гол Шомуродова помог «Дженоа» обыграть «Специю»

Гол Шомуродова помог «Дженоа» обыграть «Специю»
Футбол / Италия 0

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Дженоа» переиграл «Специю». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0.

На 30-й минуте нападающий генуэзской команды Горан Пандев забил гол, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 62-й минуте форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка открыл счёт. На 86-й минуте нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», забил второй гол хозяев. Ему ассистировал Кевин Стротман.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. Ассистенты — Дамьяно Ди Йорьо и Оресте Муто. Резервный арбитр — Антонио Джуа.

«Дженоа» набрал 36 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» (33) находится на 15-м месте.

Италия - Серия А. 33-й тур
24 апреля 2021, суббота. 16:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 0
Специя
Специя
1:0 Скамакка – 62'   2:0 Шомуродов – 86'
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