«Динамо» — «Химки»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Химок» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулёв, Захарян, Шиманьски, Игбун, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Лесовой, Липовой, Москвичёв, Школик, Моро, Комличенко.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Кухарчук, Могилевец, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себаи.
Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Камышёв, Корян, Конате, Алиев, Глушенков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Химки».
«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (38) — на 8-м месте.
Рекомендуем вам
- 24 апреля 2021
-
19:30
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
18:01
-
17:57
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:22
-
17:12
-
17:06
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:24
-
16:06
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам