«Динамо» — «Химки»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Химок» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулёв, Захарян, Шиманьски, Игбун, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Лесовой, Липовой, Москвичёв, Школик, Моро, Комличенко.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Кухарчук, Могилевец, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себаи.

Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Камышёв, Корян, Конате, Алиев, Глушенков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Химки».



«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (38) — на 8-м месте.