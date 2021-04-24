«Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси» на матч 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Вест Хэм»: Фабиански, Фредерикс, Цоуфал, Огбонна, Бальбуэна, Диоп, Боуэн, Ноубл, Соучек, Лингард, Форнальс.



Запасные: Мартин, Тротт, Джонсон, Фредерик Алвес, Ковентри, Лансини, Ярмоленко, Одубеко, Саид Бенрахма.



«Челси»: Э. Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Аспиликуэта, Канте, Маунт, Жоржиньо, Пулишич, Вернер.



Запасные: Кепа Аррисабалага, Джеймс, Маркос Алонсо, Зума, Гилмор, Хаверц, Зиеш, Абрахам, Хадсон-Одои.



Подопечные Томаса Тухеля в 32 матчах набрали 55 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (55) — на пятом месте, уступая синим лишь по дополнительным показателям.



Матч первого круга «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 21 декабря 2020 года и завершился победой «аристократов» со счётом 3:0.