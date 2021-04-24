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Шомуродов прервал 9-матчевую серию без голов за «Дженоа»

Шомуродов прервал 9-матчевую серию без голов за «Дженоа»
Футбол / Италия 0

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Дженоа» переиграл «Специю». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0.

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», вышел на поле на 63-й минуте. На 86-й минуте Шомуродов забил второй гол хозяев с передачи Кевина Стротмана. Для узбекистанского футболиста гол в сегодняшней игре стал четвёртым в этом сезоне Серии А. Он прервал 9-матчевую серию без забитых мячей в составе «грифонов».

Нападающий генуэзского клуба Эльдор Шомуродов поучаствовал в 27 матчах Серии А этого сезона, а в 13 из них он выходил в старте. «Дженоа» набрал 36 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии.

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