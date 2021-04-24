Шомуродов прервал 9-матчевую серию без голов за «Дженоа»
В матче 33-го тура итальянской Серии А «Дженоа» переиграл «Специю». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0.
Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», вышел на поле на 63-й минуте. На 86-й минуте Шомуродов забил второй гол хозяев с передачи Кевина Стротмана. Для узбекистанского футболиста гол в сегодняшней игре стал четвёртым в этом сезоне Серии А. Он прервал 9-матчевую серию без забитых мячей в составе «грифонов».
Нападающий генуэзского клуба Эльдор Шомуродов поучаствовал в 27 матчах Серии А этого сезона, а в 13 из них он выходил в старте. «Дженоа» набрал 36 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии.
Рекомендуем вам
- 24 апреля 2021
-
19:30
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
18:01
-
17:57
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:22
-
17:12
-
17:06
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:24
-
16:06
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам