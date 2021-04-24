В «Спартаке» отреагировали на слова Фирмино про победу «Ливерпуля» счётом 7:0

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала слова нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который заявил, что не помнит разгрома «Спартака» (7:0) на «Энфилде» в Лиге чемпионов.

«Мы тоже не помним», — написали в «твиттере» красно-белых.

«Не жалко ли мне было «Спартак»? Чёрт, я не помню этого матча. Я вам клянусь!» — сказал Фирмино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру для «Okko Спорт».



6 декабря 2017 года в матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил «Спартаку» семь мячей. Фирмино забил один из голов английской команды.



В нынешнем сезоне Фирмино провёл 42 матча за «Ливерпуль», забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.