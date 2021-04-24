В «Спартаке» отреагировали на слова Фирмино про победу «Ливерпуля» счётом 7:0

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала слова нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который заявил, что не помнит разгрома «Спартака» (7:0) на «Энфилде» в Лиге чемпионов.
«Мы тоже не помним», — написали в «твиттере» красно-белых.
«Не жалко ли мне было «Спартак»? Чёрт, я не помню этого матча. Я вам клянусь!» — сказал Фирмино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру для «Okko Спорт».
6 декабря 2017 года в матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил «Спартаку» семь мячей. Фирмино забил один из голов английской команды.
В нынешнем сезоне Фирмино провёл 42 матча за «Ливерпуль», забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.
- 24 апреля 2021
-
19:30
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
18:01
-
17:57
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:22
-
17:12
-
17:06
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:24
-
16:06
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:41