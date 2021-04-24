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Семак прокомментировал разгромную победу над «Ротором»

Семак прокомментировал разгромную победу над «Ротором»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Ротором» (6:0).

«Что касается сегодняшней игры, то она получилась. С точки зрения движения и создания моментов играли активно. Единственное, не получилось быстро забить, чтобы игра раскрылась и было бы играть проще. Но, я думаю, то давление, которое было, должно было воплотиться в забитые мячи, что и случилось во втором тайме. Ребята играли хорошо, молодцы. Поздравляю с заслуженной яркой победой», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ротор» прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу сине-бело-голубых – 6:0.

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