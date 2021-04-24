Форвард «Шахтёра» Жуниор Мораес пропустит Евро-2020

Нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес получил травму на тренировке в преддверии матча 23-го тура чемпионата Украины с «Александрией», сообщает пресс-служба донецкого клуба.



У Мораеса диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе форварду предстоит операция. По предварительным оценкам медицинского департамента клуба, восстановление футболиста займет около шести месяцев. Таким образом, Мораес пропустит не только конец нынешнего сезона и начало следующего, но и предстоящее летнее Евро-2020.



В начале апреля Жуниору Мораесу исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге шесть раз в 17 поединках за «Шахтёр» и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля.