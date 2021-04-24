Семак — об отсутствии Караваева: кто-то играет больше, кто-то меньше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Ротором» (6:0) прокомментировал отсутствие Вячеслава Караваева и Далера Кузяева.

«Отсутствие Кузяева связано с карточками, потому что он прекрасно выглядит в последнее время, и терять игрока перед важнейшей игрой было бы крайне нежелательно. У нас есть футболисты центра поля, которым мы дали возможность сыграть. Для других наших футболистов, которые были под угрозой пропуска матча, такой опции не было, поэтому сегодня приняли решение выйти тем составом, который вышел.



По поводу Славы Караваева — кто-то играет больше, кто-то меньше. Попытались внести свежесть, дать возможность кому-то отдохнуть, кому-то, наоборот, проявить себя», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».