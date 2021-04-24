«Химки» вырвали победу в матче с «Динамо»

Сегодня, 24 апреля, состоялся матч «Динамо» — «Химки». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.
Матч выдался насыщенным на моменты, но голов болельщики сегодня не увидели до самой концовки. Ближе всех к забитому голу были молодые игроки «Динамо» Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Однако их удары попали в штангу и перекладину. Однако на 90+1-й минуте отличились гости. Мяч записал на свой счёт полузащитник Максим Глушенков.
Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Химок» – 1:0.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Денис Березнов (Москва) и Кирилл Болшаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (41) — на 8-м месте.
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