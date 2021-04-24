Грушевский о ЦСКА: хочется спросить, чем занимались зимой? Но ответчик уже в «Краснодаре»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал выступление московской команды в концовке чемпионата.



«Не хотелось бы сыпать банальностями, что в дерби фаворитов не бывает, но это правило многократно подтверждалось. Все-таки ситуация у «Спартака» чуть лучше. У красно-белых нет только Жиго, а у ЦСКА травмированных изрядно, а еще и Сигурдссон из-за карточки пропускает. С точки зрения стартового состава, у ЦСКА диспозиция похуже. Потеряли еще Фернандеса. Это колоссальная потеря для Олича. Он и в защите, и в нападении важен. Можно сказать, что «Спартаку» повезло, что мы играем без Марио. А нам повезло, что не играет Жиго. В общем, выбора у Олича будет немного.



Скомканной получается концовка сезона у моей любимой команды. Приход Олича привнес порцию оптимизма, но только с точки зрения психологии. По игре проблемы остались, существенных изменений наивно было ожидать. Настроение не самое лучшее, и хотелось бы услышать ответ на вопрос «А чем команда занималась во время зимнего перерыва?» Но ответчик уже работает в «Краснодаре». Летняя пауза пойдет на пользу. Очевидно, что Гаич не вернется в ЦСКА, а болельщикам остается надеется, что Фукс существует. Что он умеет не только быть травмированным, а и еще сможет вытеснить кого-нибудь из основных защитников.



Кто сейчас выглядит хуже? ЦСКА тяжелее из-за кадровых проблем. А «Спартак» могло подкосить несправедливое судейство в матче против «Локомотива». Как-будто из красно-белых выпустили воздух, потому что поражение от «Уфы» было разгромным по всем параметрам. Победа в дерби для команд станет обезболивающим, которое притупит горечь разочарования.



Что касается Промеса, мне кажется, он поначалу радовал болельщиков на эмоциях, а потом все встало на свои места. Вряд ли спартаковцы увидят Квинси, который был в чемпионском сезоне. Но завтра он может сыграть лучше на эмоциях. Я рассчитываю, что завтра будет не лучший матч для него», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.