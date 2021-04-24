Семак объяснил, почему Оздоев сыграл центрального защитника в матче с «Ротором»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему выпустил Магомеда Оздоева на позицию защитника в матче с «Ротором» (6:0).
«У него рассечение, нужно будет зашивать. Рана достаточно серьёзная, нужно было его менять. Почему не сразу выпустили Хотулёва? Круговой в хорошей форме — это раз, тот же Дуглас периодически играет центрального защитника. По очереди убирали центральных защитников. Посмотрели и как Магомед Оздоев играет на этой позиции, потому что, допустим, правый центральный защитник в связи с травмой Ловрена сейчас у нас один. На месте левого центрального — два, Ракицкий и Хотулёв. Плюс — у нас есть возможность смотреть Дугласа. Исходя из состояния того или иного футболиста принимали решение, кого смотреть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 24 апреля 2021
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:36
-
20:35
-
20:27
-
20:13
-
20:12
-
20:06
-
19:58
-
19:51
-
19:50
-
19:30
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
18:01
-
17:57
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:22
-
17:12