Семак объяснил, почему Оздоев сыграл центрального защитника в матче с «Ротором»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему выпустил Магомеда Оздоева на позицию защитника в матче с «Ротором» (6:0).

«У него рассечение, нужно будет зашивать. Рана достаточно серьёзная, нужно было его менять. Почему не сразу выпустили Хотулёва? Круговой в хорошей форме — это раз, тот же Дуглас периодически играет центрального защитника. По очереди убирали центральных защитников. Посмотрели и как Магомед Оздоев играет на этой позиции, потому что, допустим, правый центральный защитник в связи с травмой Ловрена сейчас у нас один. На месте левого центрального — два, Ракицкий и Хотулёв. Плюс — у нас есть возможность смотреть Дугласа. Исходя из состояния того или иного футболиста принимали решение, кого смотреть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».