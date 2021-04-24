Малком: очень надеюсь, что в следующее воскресенье «Зенит» завоюет титул

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу в матче с «Ротором» (6:0).

«Мне очень важно было забить — очень давно этого не делал, поскольку были травмы, восстанавливался. Хотелось отличиться.



Рады, что одержали победу. Получилась непростая игра, понимали, что соперник будет глубоко обороняться. Создавали очень много моментов. В первом тайме не всё получалось, голы не забивались, тем не менее понимали — чуть-чуть спокойствия и своего добьемся. Так и случилось: забили первый мяч в конце первого тайма, а во втором — добились крупной победы. Повторюсь: очень рад, что забил, но самое главное — сегодняшняя победа команды.



Мы — «Зенит», мы должны в первую очередь думать о себе и о своей игре. Конечно, следующее воскресенье — это важный день, но это такой же матч чемпионата, в котором нужно одержать победу. Настраиваемся одинаково на каждого соперника — будь то «Ротор» или «Локомотив». Важнее всего — победа. Очень надеюсь, что следующее воскресенье станет тем днём, когда мы завоюем титул, все будут счастливы. Это наша цель, мы к ней движемся. Сделаем всё, чтобы выполнить её уже через неделю», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».