Шварц: «Динамо» во всех компонентах переиграло «Химки», не удалось лишь забить гол

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча с «Химками».



«Добрый вечер (на русском). Очень обидно и досадно проигрывать такой матч, который мы полностью контролировали и играли с подавляющим преимуществом. И тому подтверждение – статистика. Мы во всех компонентах абсолютно переиграли соперника. Единственное, чего нам не удалось сделать, — это забить победный гол. Мы создали очень много моментов. В первом тайме была штанга, во втором — перекладина. В любом случае итоговый результат на табло, и сегодня это поражение.



На позиции «шестёрки» сыграл Фомин. Считаю, что он провёл очень качественный матч. Если говорить о двух «восьмёрках», мы решили, что там сыграют Захарян и Шиманьски, как и в победном матче с «Уфой». У Паршивлюка было небольшое мышечное повреждение. После его замены Варела занял правую бровку, а Скопинцев — левую.



Доволен ли игроками, вышедшими на замену? У нас все игроки очень хорошо себя проявили. К сожалению, не смогли реализовать шансы. Наверное, в некоторых моментах не хватило спокойствия и хладнокровия. На протяжении всего матча мы доминировали и контролировали ход игры. «Химки» — очень крепкий соперник. За последние месяцы они набрали ход и заработали много очков», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.