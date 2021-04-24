Прямая красная карточка за грубейшее нарушение в матче «Вест Хэм» — «Челси». Видео

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 80-й минуте, уже при счёте 1:0 в пользу «Челси», защитник хозяев Фабиан Бальбуэна при попытке выбить мяч прямой ногой шипами въехал в ногу защитнику синих Бенджамину Чилуэллу. После просмотра видеоповтора арбитр удалил 29-летнего парагвайца, оставив «Вест Хэм» в меньшинстве.

Видео нарушения и удаления Фабиана Бальбуэна

Интересно, что это был первый матч 29-летнего парагвайца в стартовом составе «Вест Хэма» с 27 декабря 2020 года. За это время Бальбуэна всего лишь раз появился на поле в матче АПЛ — во встрече 31-го тура с «Лестер Сити» (3:2) он вышел на замену на 53-й минуте.

Подопечные Томаса Тухеля в 33 матчах набрали 58 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (55) — на пятом месте.