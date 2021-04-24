Гари Линекер раскритиковал судейство и VAR после удаления в матче «Вест Хэм» — «Челси»

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Бывший нападающий сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер раскритиковал решение главного арбитра матча Криса Каваны, удалившего защитника хозяев Фабиана Бальбуэна.



«Чёрт побери, это не красная карточка. Бальбуэна просто выбивал мяч. Нелепое решение судьи. Как VAR и судья могли так ошибиться? Это просто сбивает с толку. Совершенно непонятно. 🤦‍♂️», — написал Линекер на своей странице в "Твиттере".



На 80-й минуте Бальбуэна при попытке выбить мяч прямой ногой шипами въехал в ногу защитнику синих Бенджамину Чилуэллу. После просмотра видеоповтора арбитр удалил 29-летнего парагвайца, оставив «Вест Хэм» в меньшинстве.

Видео нарушения Фабиана Бальбуэна

Подопечные Томаса Тухеля в 33 матчах набрали 58 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (55) — на пятом месте.