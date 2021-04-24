Невероятный промах Тэмми Абрахама с двух метров по пустым воротам. Видео

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 96-й минуте полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт продрался по левому флангу атаки, ушёл сразу от троих футболистов «Вест Хэма», вошёл в штрафную и навесил на никем не прикрытого нападающего Тэмми Абрахама, который с двух метров головой не сумел переправить мяч в ворота, запустив его выше перекладины.

Видео невероятного промаха Тэмми Абрахама в концовке матча с «Вест Хэм Юнайтед»

Последний раз Абрахам отличался голом в матче АПЛ 26 декабря 2020 года — в матче 15-го тура с «Арсеналом» (1:3).

Подопечные Томаса Тухеля в 33 матчах набрали 58 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (55) — на пятом месте.