Испанка Морено после развода Мамаевых опубликовала два сердца и название русской песни

Испанка Ирен Гарсия Морено, предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, в сториз «Инстаграма» опубликовала картинку с двумя сердцами.
В другом посте Ирен выложила своё фото, на котором можно увидеть название песни на русском языке — «Почему так больно».
23 апреля в Ростове-на-Дону прошло судебное заседание по делу о бракоразводном процессе футболиста «Ростова» Павла Мамаева и его жены Аланы, проживших в браке около восьми лет. Суд развёл Алану и Павла Мамаевых.
Алана ждала мужа из тюрьмы, куда тот попал за драку в «Кофемании». По информации источника, вопросы имущества и алиментов будут урегулированы мирным путём.
Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. Также Павел принял и первенца Аланы — сына Алекса, которого та родила в браке с Александром Липовым.
- 24 апреля 2021
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