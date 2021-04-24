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Испанка Морено после развода Мамаевых опубликовала два сердца и название русской песни

Испанка Морено после развода Мамаевых опубликовала два сердца и название русской песни
Футбол / РПЛ 0
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Испанка Ирен Гарсия Морено, предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, в сториз «Инстаграма» опубликовала картинку с двумя сердцами.

В другом посте Ирен выложила своё фото, на котором можно увидеть название песни на русском языке — «Почему так больно».

23 апреля в Ростове-на-Дону прошло судебное заседание по делу о бракоразводном процессе футболиста «Ростова» Павла Мамаева и его жены Аланы, проживших в браке около восьми лет. Суд развёл Алану и Павла Мамаевых.

Алана ждала мужа из тюрьмы, куда тот попал за драку в «Кофемании». По информации источника, вопросы имущества и алиментов будут урегулированы мирным путём.

Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. Также Павел принял и первенца Аланы — сына Алекса, которого та родила в браке с Александром Липовым.

Мамаев развёлся с женой после восьми лет брака
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