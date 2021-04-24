Вернер: в прошлом году мяч всегда попадал в ворота, в этом году всё по-другому

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал забитый мяч в игре против «Вест Хэма».
«У меня было два шанса забить сегодня, но спешить незачем. Одного гола достаточно. Два гола могут стать перебором для начала! Я очень рад, что мы выиграли эту игру. Это большая победа для нас в гонке за первую четверку. А самое приятное чувство — забивать гол. Это было действительно важно для меня и для всей команды. Каллум Хадсон-Одои сказал мне, что я забью сегодня, а через 30 секунд Тэмми Абрахам подошёл ко мне и повторил эту же фразу. Они попросили меня указать на них, когда я забью.
В этом сезоне дело не только в уверенности, но, может быть, еще и в удаче. В прошлом году мяч всегда попадал в ворота, в этом году всё по-другому», — приводит слова игрока BBC.
- 24 апреля 2021
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