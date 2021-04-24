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Источник: владельцы «Ливерпуля» отказались продать клуб за € 3.5 млрд

Источник: владельцы «Ливерпуля» отказались продать клуб за € 3.5 млрд
Футбол / Англия 0
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Владельцы «Ливерпуля» Fenway Sports Group отклонили заявку на приобретение клуба почти за € 3.5 млрд, сообщает Mirror.

По информации источника, предложение было сделано до того, как было объявлено, что основной владелец клуба Джон Генри участвовал в переговорах о вступлении в Европейскую Суперлигу. Потенциальный покупатель мерсисайдского клуба был с родом с Ближнего Востока.

В 2010 году компания FSG приобрела «Ливерпуль» за € 348 млн и обеспечила клубу триумф в Лиге чемпионов. Также компания инвестировала в стадион, построив новую главную трибуну, чтобы увеличить вместимость «Энфилда» до 55 000 человек, а также вложила средства в ультрасовременный новый тренировочный комплекс в Киркби. Ранее в этом месяце FSG продали 10% акций клуба компании RedBird Capital, что может указывать на снижение их интереса к «Ливерпулю».

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