Футболисты «Слуцка» подписали письмо в поддержку Лукашенко
11 игроков «Слуцка» подписали открытое обращение спортивной общественности Беларуси, в котором говорится, что «спорт всегда был и остаётся вне политики».
Под письмом в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко поставили подписи Илья Брановец, Дмитрий Харитонов, Кирилл Вергейчик, Егор Семёнов, Александр Анюкевич, Денис Образов, Михаил Сачковский, Андрей Потапенко, Илья Мамай, Андрей Крень и Никита Былинкин.
Ранее это письмо подписали председатель «Слуцка» Виталий Бунос, сотрудники клуба и члены тренерского штаба команды.
В шести матчах нынешнего сезона чемпионата Беларуси «Слуцк» набрал 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В седьмом туре «Слуцк» сыграет с брестским «Динамо».
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