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Футболисты «Слуцка» подписали письмо в поддержку Лукашенко

Футболисты «Слуцка» подписали письмо в поддержку Лукашенко
Футбол / Прочие турниры 0

11 игроков «Слуцка» подписали открытое обращение спортивной общественности Беларуси, в котором говорится, что «спорт всегда был и остаётся вне политики».

Под письмом в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко поставили подписи Илья Брановец, Дмитрий Харитонов, Кирилл Вергейчик, Егор Семёнов, Александр Анюкевич, Денис Образов, Михаил Сачковский, Андрей Потапенко, Илья Мамай, Андрей Крень и Никита Былинкин.

Ранее это письмо подписали председатель «Слуцка» Виталий Бунос, сотрудники клуба и члены тренерского штаба команды.

В шести матчах нынешнего сезона чемпионата Беларуси «Слуцк» набрал 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В седьмом туре «Слуцк» сыграет с брестским «Динамо».

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